Дюков переизбран на пост президента РФС до 2025 года
Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента Российского футбольного союза. Срок полномочий - четыре года.
Кандидатуру 53-летнего функционера поддержали сегодня в ходе внеочередной конференции РФС.
Напомним, что Дюков руководит организацией с февраля 2019 года.
На сегодняшних выборах главы РФС экс-президент "Зенита" был единственным кандидатом.
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