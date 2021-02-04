Дюков переизбран на пост президента РФС до 2025 года

Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента Российского футбольного союза. Срок полномочий - четыре года.

Кандидатуру 53-летнего функционера поддержали сегодня в ходе внеочередной конференции РФС.

Напомним, что Дюков руководит организацией с февраля 2019 года.

На сегодняшних выборах главы РФС экс-президент "Зенита" был единственным кандидатом.

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