Дюков переизбран на пост президента РФС до 2025 года

Теги рфсалександр дюков

Дюков переизбран на пост президента РФС до 2025 года

Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента Российского футбольного союза. Срок полномочий - четыре года.

Кандидатуру 53-летнего функционера поддержали сегодня в ходе внеочередной конференции РФС.

Напомним, что Дюков руководит организацией с февраля 2019 года.

На сегодняшних выборах главы РФС экс-президент "Зенита" был единственным кандидатом.

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