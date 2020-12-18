Дюков подвёл итоги выступления сборной России в Лиге Наций

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Дюков подвёл итоги выступления сборной России в Лиге Наций

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал выступление национальной сборной в розыгрыше Лиги Наций 2020 года.

Напомним, что команда набрала 8 очков в 6 турах группового этапа и финишировала на втором месте после Венгрии.

"Мы не можем быть удовлетворены выступлением нашей сборной. Начало было хорошим, но последние шесть матчей прошли без побед. Та задача, которая ставилась перед сборной - повышение в классе в Лиге Наций", - сказал Дюков.

Также стоит отметить, что завершили россияне выступление в ЛН позорным поражением от сборной Сербии со счётом 0:5.

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