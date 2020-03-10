Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА

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Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков решил уйти из клуба. Об этом информирует Sport24.

По данным источника, специалист покинул свой пост по собственному желанию. Эту информацию подтвердили источники, близкие к команде.

Кто займет его место, пока не сообщается.

Дюков работал в ЦСКА с 2011 года. Изначально он занимал пост менеджера отдела. Селекционный отдел красно-синих специалист возглавил в 2017 году. 

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