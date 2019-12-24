Дюков прокомментировал решение комитета по этике отстранить Гинера от футбола

Теги александр дюковрфсевгений гинер

Дюков прокомментировал решение комитета по этике отстранить Гинера от футбола

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался по поводу отстранение президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Евгений Гинер - мой товарищ. Уважаю его за всё, что он сделал для нашего футбола. Своим высказыванием он дал повод для рассмотрения его на комитет по этике. Для судейского комитета было важно, чтобы оно было рассмотрено. Комитет по этике вынес решение, может, чуть эмоциональное, потому что дискуссия была горячей. 

Я уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать, но футболу нужен был сигнал", - сказал Дюков.

Ранее стало известно, что РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться".

Напомним, что Гинер остался крайне недоволен судейством матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1). После матча президент московского клуба предложил "застрелиться" главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Также Гинер заявил, что Егоров берет взятки за назначение судей на матчи чемпионата России. 

Не пропустите: Бывший игрок "Зенита" заявил, что против ЦСКА подкупают судей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго"

"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов