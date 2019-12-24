Дюков прокомментировал решение комитета по этике отстранить Гинера от футбола

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался по поводу отстранение президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Евгений Гинер - мой товарищ. Уважаю его за всё, что он сделал для нашего футбола. Своим высказыванием он дал повод для рассмотрения его на комитет по этике. Для судейского комитета было важно, чтобы оно было рассмотрено. Комитет по этике вынес решение, может, чуть эмоциональное, потому что дискуссия была горячей.

Я уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать, но футболу нужен был сигнал", - сказал Дюков.

Ранее стало известно, что РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться".

Напомним, что Гинер остался крайне недоволен судейством матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1). После матча президент московского клуба предложил "застрелиться" главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Также Гинер заявил, что Егоров берет взятки за назначение судей на матчи чемпионата России.

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