Дюков прокомментировал ситуацию с "Анжи"

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Дюков прокомментировал ситуацию с "Анжи"

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что думает о ситуации вокруг "Анжи", у которого в этом сезоне возникли проблемы с финансированием.

"Вы знаете, что "Анжи" покинул РПЛ. Знаю, что владельцы клуба хотели бы сохранить его. Считаю, это будет правильно, поскольку "Анжи" - важный субъект нашего футбола. Безусловно, если говорить о развитии футбола в Дагестане, наличие профессионального клуба очень важно.

Что касается РФС, желание сохранить профессиональный клуб "Анжи" мы поддерживаем и в рамках регламентов со своей стороны сделаем все для этого", - сказал Дюков.

А еще: Фанаты "Анжи" просят Сулеймана Керимова спасти клуб| http://soccernews.ru
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