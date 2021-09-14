Дюков прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в РПЛ

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина, который ранее высказался против отмены лимита на иностранных футболистов в чемпионате России.

"Я думаю, наш президент понимает все, поэтому он однозначно высказался за то, что регулирование использования иностранных спортсменов должно быть, что в принципе есть и в других чемпионатах. То, что мы предлагаем — это подход.

Изменение лимита на схему 10+15? Министерство спорта определяет правила использования иностранных спортсменов, в том числе — и футболистов. Поэтому на данном этапе правильнее провести консультации с Министерством", — приводит слова Дюкова Sport24 Денис Николаев.

Напомним, что в настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит - не более восьми иностранных игроков в заявке на сезон.

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