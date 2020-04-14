Дюков рассказал, что РФС подготовил ряд дополнительных мер поддержки клубов

Теги александр дюков

Дюков рассказал, что РФС подготовил ряд дополнительных мер поддержки клубов

Президент РФС Александр Дюков рассказал, каким образом организация поддержит клубы в период пандемии коронавируса. Кроме того, он высказался по поводу ситуации с контрактами футболистов.

"Да, мы подготовили ряд дополнительных мер поддержки - к тем, что уже действуют в стране и распространяются в том числе на клубы. Это предложение направлено в правительство.

Я бы не хотел это комментировать до того, как обсуждение с правительством будет завершено.

Пока ФИФА склоняется к решению, предусматривающему автоматическое продление контрактов до конца сезона. Если будет решено завершить сезон в августе, то, соответственно, контракты, которые заканчиваются в мае-июне, продлят до августа. Но мы, конечно, будем стараться завершить сезон раньше", - передает слова Дюкова "Коммерсант".

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Пауза в турнире продлится как минимум до 31 мая.

В стране растёт число заражённых смертельно опасной инфекцией - сегодня была преодолена отметка в 21 тысячу человек.

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