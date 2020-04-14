Дюков рассказал, что РФС подготовил ряд дополнительных мер поддержки клубов

Президент РФС Александр Дюков рассказал, каким образом организация поддержит клубы в период пандемии коронавируса. Кроме того, он высказался по поводу ситуации с контрактами футболистов.

"Да, мы подготовили ряд дополнительных мер поддержки - к тем, что уже действуют в стране и распространяются в том числе на клубы. Это предложение направлено в правительство.

Я бы не хотел это комментировать до того, как обсуждение с правительством будет завершено.

Пока ФИФА склоняется к решению, предусматривающему автоматическое продление контрактов до конца сезона. Если будет решено завершить сезон в августе, то, соответственно, контракты, которые заканчиваются в мае-июне, продлят до августа. Но мы, конечно, будем стараться завершить сезон раньше", - передает слова Дюкова "Коммерсант".

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Пауза в турнире продлится как минимум до 31 мая.

В стране растёт число заражённых смертельно опасной инфекцией - сегодня была преодолена отметка в 21 тысячу человек.

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