Дюков рассказал, как банком "Тинькофф" стал спонсором РПЛ
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил информацию о том, что он участвовал в переговорах по заключению спонсорского контракта между Премьер-лигой и банком "Тинькофф".
"Год назад общался с Олегом Тиньковым, мы начали с ним переговоры о том, чтобы его банк стал партнером РФС. Но потом мы посчитали, что будет лучше, если он станет партнером РПЛ. Я ему это порекомендовал, начались переговоры с Прядкиным.
Олег написал мне, что сделал это для меня. Это попытка сделать меня обязанным, но он опытный коммерсант. Если бы он этого не хотел, то не пошел бы на это. Будем надеяться, что появятся интересные активности, это будет хороший кейс. Тогда желающих спонсоров будет больше", – приводят слова Дюкова российские СМИ.
Ранее сообщалось, что сумма контракта составит 300 миллионов рублей. Срок соглашения - 2,5 года.
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|Команда
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|Спартак Москва
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|Тамбов
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|Ахмат
|19
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|13
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|18
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