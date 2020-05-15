Дюков рассказал, как будут рассчитаны результаты РПЛ, если сезон не удастся доиграть

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что определены критерия расчёта результатов РПЛ в случае досрочного завершения сезона.

Ранее функционер допустил, что государственные структуры могут запретить возобновление чемпионата.

"Если случится так, что нам всё-таки не удастся доиграть чемпионат до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят", - сказал Дюков.

Напомним, что в российской Премьер-лиге уже сыграно 22 тура, осталось - 8.

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