Дюков рассказал, на каких условиях Кашшаи ушел в отставку
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал об уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства.
"Кашшаи не получил неустойку, уход – его инициатива. Мы благодарны ему за его работу. Понятно, что мы всегда недовольны судейством, но, если объективно посмотреть, мы увидим, что есть положительная динамика. Ключевых ошибок стало меньше.
Что касается преемника, мы рассматриваем различных кандидатов. Думаю, что в ближайшее время мы сможем принять решение и завершить переговоры", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".
Напомним, что 46-летний Кашшаи работал в РФС с 9 января 2020 года по 13 сентября 2021 года.
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