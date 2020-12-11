Дюков рассказал об улучшении судейства в РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков огласил статистические данные, свидетельствующие о повышении качества работы арбитров в чемпионате страны.

"Год назад на исполкоме РФС была принята программа развития судейства, она реализуется. Сейчас подведены предварительные итоги. Можем констатировать, что, к сожалению, есть ошибки. Но, если посмотреть динамику, количество ключевых судейских ошибок за год снизилось на 45%. В принципе это неплохо, но нам есть над чем работать.

Что важно для нас и для клубов - одинаковая трактовка эпизодов, и в этом направлении ведётся последовательная, серьёзная работа. Кроме того, для нас важно, чтобы судьи давали футболистам играть и не свистели при малейшем контакте, планка дозволенного должна быть выше", - сказал Дюков.

Напомним, что с декабря 2019 года работает экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, которая разбирает спорные решения арбитров в матчах РПЛ и публично указывает на ошибки.

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