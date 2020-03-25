Дюков рассказал, почему сорвался трансфер Чалова в "Кристал Пэлас"

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему нападающий клуба Федор Чалов не перешел прошлым летом в "Кристал Пэлас".

Летом 2019 года английский клуб хотел купить молодого футболиста за 25 миллионов евро.

"Сумма была сопоставима с той, которая муссировалась в прессе. Но ты же понимаешь: никто не платит все сразу, на больших трансферах всегда хотят большую рассрочку. А у нас впереди образовывалась дыра, новичка нужно было брать незамедлительно.

Федя действительно хочет в Англию, в "Челси" это его мечта. Кто еще мог бы уехать? Большинство футболистов ЦСКА заиграет в Европе, тот же Жора Щенников где-нибудь в Испании будет бороздить бровку с закрытыми глазами", - сказал Дюков.

В 22 играх РПЛ Чалов забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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