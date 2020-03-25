Дюков рассказал, почему сорвался трансфер Чалова в "Кристал Пэлас"

Теги фёдор чаловцска москвакристал пэлас

Дюков рассказал, почему сорвался трансфер Чалова в "Кристал Пэлас"

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему нападающий клуба Федор Чалов не перешел прошлым летом в "Кристал Пэлас".

Летом 2019 года английский клуб хотел купить молодого футболиста за 25 миллионов евро.

"Сумма была сопоставима с той, которая муссировалась в прессе. Но ты же понимаешь: никто не платит все сразу, на больших трансферах всегда хотят большую рассрочку. А у нас впереди образовывалась дыра, новичка нужно было брать незамедлительно.

Федя действительно хочет в Англию, в "Челси" это его мечта. Кто еще мог бы уехать? Большинство футболистов ЦСКА заиграет в Европе, тот же Жора Щенников где-нибудь в Испании будет бороздить бровку с закрытыми глазами", - сказал Дюков.

В 22 играх РПЛ Чалов забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

А еще: ЦСКА опубликовал шуточный ролик о коронавирусе| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!

Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов