Дюков: "РФС ничего не инициировал по Дзюбе"

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Дюков: "РФС ничего не инициировал по Дзюбе"

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков опроверг информацию о том, что РФС причастен к задержаниям болельщиков из-за оскорблений форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом сообщает "Чемпионат".

"РФС ничего не инициировал по Дзюбе. Мы реагировали только на случай в Сан-Марино. Мы много делаем для продвижения нашей команды, чтобы за неё болели в регионах. Атмосфера вражды нам не нужна, будем за это бороться" - сказал Дюков.

Напомним, 1 декабря перед и после матча 18-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге проходили массовые задержания фанатов.

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