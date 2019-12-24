Дюков: "РФС ничего не инициировал по Дзюбе"
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков опроверг информацию о том, что РФС причастен к задержаниям болельщиков из-за оскорблений форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом сообщает "Чемпионат".
"РФС ничего не инициировал по Дзюбе. Мы реагировали только на случай в Сан-Марино. Мы много делаем для продвижения нашей команды, чтобы за неё болели в регионах. Атмосфера вражды нам не нужна, будем за это бороться" - сказал Дюков.
Напомним, 1 декабря перед и после матча 18-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге проходили массовые задержания фанатов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
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|Крылья Советов
|19
|18
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|Сочи
|18
|15