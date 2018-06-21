Дюков: "Семаку нужно время, чтобы определиться с нужными ему игроками"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Дюков: "Семаку нужно время, чтобы определиться с нужными ему игроками"Председатель совета директоров питерского "Зенита" Александр Дюков высказался о процессе формирования состава своей команды ее новым главным тренером Сергеем Семаком.

"Ему нужно познакомиться с теми игроками, которые будут на сборах, следить за футболистами в сборных на Чемпионате Мира. Ему нужно время, чтобы определиться с теми игроками, на которых он сделает ставку, которые подходят под его философию игры. Давайте подождем и не будем торопиться", - цитирует Дюкова ТАСС.

Напомним, руководство "Зенита" озвучило задачи для команды на следующий сезон. | soccernews.ru

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