Дюков сообщил, когда РФС продлит контракт с Черчесовым

Теги станислав черчесовроссияалександр дюков

Дюков сообщил, когда РФС продлит контракт с Черчесовым
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым будет продлен в марте.

"Сегодня обсуждалась подготовка национальной сборной. В марте планируем подписать новый контракт с главным тренером", - приводят слова Дюкова российские СМИ.

Напомним, что нынешнее соглашение специалиста действует до лета 2020 года. 

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и вышла в финальную стадию Евро-2020.

Не пропустите: Черчесов подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций. | http://soccernews.ru

 
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