Дюков сообщил, когда РФС продлит контракт с Черчесовым



Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым будет продлен в марте.

"Сегодня обсуждалась подготовка национальной сборной. В марте планируем подписать новый контракт с главным тренером", - приводят слова Дюкова российские СМИ.

Напомним, что нынешнее соглашение специалиста действует до лета 2020 года.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и вышла в финальную стадию Евро-2020.

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