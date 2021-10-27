Дюков высказался о новом контракте Карпина со сборной России
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о судьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина.
"Мне ничего не известно о задаче минимум. Наша цель – выход на чемпионат мира в Катар. Над этим решением сейчас работает тренерский штаб. Сейчас Валерий Георгиевич полностью сосредоточен на решении этой задачи. Мы не можем подводить какие-то промежуточные итоги. Вопрос будет решаться после 14 ноября", – приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что нынешний контракт 52-летнего Карпина с РФС действует до 31 декабря 2021 года. Если сборная России выйдет в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира, то контракт со специалистом будет автоматически продлен.
Россия занимает первое место в своей группе в отборе ЧМ-2022. Россиянам осталось провести матчи с Кипром и Хорватией.
Не пропустите: Карпин высказался об отсутствии Дзюбы в заявке сборной России на матчи с Кипром и Хорватией. | http://soccernews.ru
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