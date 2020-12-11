Дюков высказался о пользе лимита на легионеров

1 Теги рфсалександр дюков

Дюков высказался о пользе лимита на легионеров

Глава РФС Александр Дюков оценил влияние лимита на легионеров по схеме "8 иностранцев + 17 россиян".

"Пока рано давать оценку: сезон еще продолжается, плюс мы получили этого чeрного лебедя в виде пандемии, оказала влияние на игру нашей сборной и наших клубов в еврокубках и во внутреннем первенстве. Не хочу делать каких-то выводов, однако, мне кажется, нам необходимо пока остановиться на этом лимите.

В клубе прошли чистки. Видно, что клубы расстались с сомнительными легионерами, больше времени получили российские футболисты и молодые игроки до 21 и 24 лет. Выводы будем делать после окончания сезона", - заявил Дюков.

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

Скоро получит по шапке и изменит своё мнение. Формула "хлеба и зрелищ" перестаёт работать, причём сразу обе её части. А это наверняка тревожит путинских.

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