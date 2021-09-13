Дюков высказался о решении Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал комментарий по поводу ухода из национальной сборной защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

"Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошёл в историю нашего футбола.

Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере!" - сказал Дюков.

30-летний Фернандес дебютировал за сборную в октябре 2017 года, сыграл 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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