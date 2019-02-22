Дюков высказался о своем будущем в "Зените"

Александр Дюков подтвердил свой уход с поста председателя совета директоров "Зенита". Данное решение было принято в связи с его новым назначением на должность президента РФС. Об этом информирует "Чемпионат".

"Отразится ли моя новая должность на работе в "Газпром-Нефть"? Вы переживаете за компанию? Вы её акционер? Было бы приятно. Рекомендую обратить внимание на её акции, она развивается, капитализация растёт. Повлияет ли моя работа на это? Нет.



Есть РФС, есть футбольный клуб "Зенит", которому я уделял время довольно долго, находясь в совете директоров, сегодня я этот пост покину. И это время будут уделять РФС. На первом этапе, безусловно, придётся уделять РФС больше времени, чем я уделял "Зениту", - сказал Дюков.

Отметим, что 51-летний Дюков был единственным кандидатом на данный пост.

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