Дюков высказался о своем будущем в "Зените"

Теги александр дюковрфсзенит санкт-петербург

Дюков высказался о своем будущем в "Зените"

Александр Дюков подтвердил свой уход с поста председателя совета директоров "Зенита". Данное решение было принято в связи с его новым назначением на должность президента РФС. Об этом информирует "Чемпионат".

"Отразится ли моя новая должность на работе в "Газпром-Нефть"? Вы переживаете за компанию? Вы её акционер? Было бы приятно. Рекомендую обратить внимание на её акции, она развивается, капитализация растёт. Повлияет ли моя работа на это? Нет.

Есть РФС, есть футбольный клуб "Зенит", которому я уделял время довольно долго, находясь в совете директоров, сегодня я этот пост покину. И это время будут уделять РФС. На первом этапе, безусловно, придётся уделять РФС больше времени, чем я уделял "Зениту", - сказал Дюков. 

Отметим, что 51-летний Дюков был единственным кандидатом на данный пост.

Не пропустите: Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19

Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов