Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей

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Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей

РПЛ представила рейтинг лучших вратарей сезона по количеству сухих матчей.

В преддверии последнего тура лидерами являются Александр Беленов ("Уфа") и Юрий Дюпин ("Рубин"), на счету которых по 13 сухих матчей.

В топ-5 голкиперов также входят Игорь Акинфеев (ЦСКА, 12 игр), Андрей Лунев ("Зенит", 9 игр) и Александр Максименко ("Спартак", 9 игр).

Отметим, что в последнем туре "Уфа" встретится с "Арсеналом", а "Рубин" - со "Спартаком".

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8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
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