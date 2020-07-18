Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей

РПЛ представила рейтинг лучших вратарей сезона по количеству сухих матчей.

В преддверии последнего тура лидерами являются Александр Беленов ("Уфа") и Юрий Дюпин ("Рубин"), на счету которых по 13 сухих матчей.

В топ-5 голкиперов также входят Игорь Акинфеев (ЦСКА, 12 игр), Андрей Лунев ("Зенит", 9 игр) и Александр Максименко ("Спартак", 9 игр).

Отметим, что в последнем туре "Уфа" встретится с "Арсеналом", а "Рубин" - со "Спартаком".

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