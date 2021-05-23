Дюпин назвал лучшего игрока сезона в РПЛ
Фото: инстаграм Дюпина/Автор неизвестен
Вратарь сборной России и "Рубина" Юрий Дюпин считает своего одноклубника Хвичу Кварацхелию лучшим игроком сезона в РПЛ.
– Кто лучший игрок чемпионата?
– Я выберу Хвичу. Если бы не травма, он бы еще лучше себя проявил и набил себе цену. Я за ним слежу на всех тренировках. Всем понятно, что это актив для клуба, на котором можно заработать. Это нормально для Европы, все так зарабатывают. У нас хороший селекционный отдел, который найдет еще талантов.
– Какова роль Слуцкого в прогрессе его развития?
– Он его раскрепостил, и тот заиграл. Хвича как ребенок, отбери у него любимую игрушку (мяч), и он будет плакать. Слуцкий дает ему свободу.
– К вам успех пришел немного поздно. Как вы к этому относитесь?
– Не думаю об этом. Недавно говорил с другом, который сказал, что я стал крутой. Я ответил, что я остаюсь такой, каким был.
– Ролик поздравления Слуцкому взорвал интернет. В сборной что-то подобное возможно?
– У нас в клубе очень открытая атмосфера, мы стараемся креативить для болельщиков. В сборной чуть-чуть другое, тут нужно серьезно работать для достижения цели, – сказал Дюпин.
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