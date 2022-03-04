Дюпин рассказал о ситуации с легионерами в "Рубине"
Фото сайт РПЛ
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин дал понять, что в ближайшее время никто из иностранцев не покинет клуб.
"Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет. И я думаю, только если по семейным обстоятельствам могут уехать. Но в целом у нас ведутся беседы с иностранцами, и, по-моему, всё хорошо, по крайней мере, до лета точно все останутся", - сказал Дюпин.
"Рубин" идёт на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 турах.
В казанском клубе на сегодняшний день числятся 8 легионеров.
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