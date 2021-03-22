Дюпин сломал манекен на тренировке сборной России

Фото телеграм-канал сборной России

Тренировочный манекен стал жертвой вратаря "Рубина" Юрия Дюпина. Футболист попал в него мячом.

Инцидент произошёл на тренировке сборной России. Пресс-служба национальной команды пошутила на этот счёт.

"Кадр дня. Дюпин попал мячом в манекен. Нападающим лучше не прессинговать голкипера", - говорится в публикации с прикреплённым фото Дюпина и поломанного манекена.

Российская сборная готовится к трём матчам квалификации ЧМ-2022 против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

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