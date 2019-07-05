Дюпин: "Тамбов" создавал моменты у ворот "Рубина", цепкая команда"

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин рассказал, что думает о товарищеском матче с "Тамбовом" в Австрии.

"Создали достаточно моментов, но не удалось их реализовать. В обороне сыграли на ноль. Командную игру оценю тоже на четверку. Еще мало сыгранности у тех ребят, которые только подъехали, но до сезона еще есть время наверстать, будем действовать как единое целое.

Соперник неплохо играл. У них были опасные контратаки, думаю, так и строится их игра. Создавали моменты у наших ворот, цепкая команда", - сказал Дюпин.

Юрий Дюпин перешел в "Рубин" этим летом. По итогам минувшего сезона "Тамбов" прошел в РПЛ.

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