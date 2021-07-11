Дюпин высказался о переходе Лунева в "Байер"

Фото: инстаграм Дюпина/Автор неизвестен

Вратарь казанского "Рубина" и сборной России Юрий Дюпин в разговоре со "Спорт-Экспресс" переход Лунева в "Байер".

"Звонил Андрею, но он был занят медосмотром и так далее. Потом обменялись с ним голосовыми в WhatsApp. Поздравил его, сказал, что это большое дело. Мы посмотрели, наверное, лет 20 не было отечественных вратарей в хороших зарубежных лигах, в хороших командах. Пожелал Андрею удачи, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки. После начала тренировок договорились созвониться, интересно, как там устроен тренировочный процесс, как его ощущения. Я за Андрея очень сильно рад", — сказал Дюпин.