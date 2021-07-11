Дюпин высказался о переходе Лунева в "Байер"
Фото: инстаграм Дюпина/Автор неизвестен
Вратарь казанского "Рубина" и сборной России Юрий Дюпин в разговоре со "Спорт-Экспресс" переход Лунева в "Байер".
"Звонил Андрею, но он был занят медосмотром и так далее. Потом обменялись с ним голосовыми в WhatsApp. Поздравил его, сказал, что это большое дело. Мы посмотрели, наверное, лет 20 не было отечественных вратарей в хороших зарубежных лигах, в хороших командах. Пожелал Андрею удачи, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки. После начала тренировок договорились созвониться, интересно, как там устроен тренировочный процесс, как его ощущения. Я за Андрея очень сильно рад", — сказал Дюпин.
Напомним, что вчера леверкузенский "Байер" официально объявил о трансфере Лунева на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Лунев сыграл в 13 матчах, в которых пропустил 14 голов.
Также не пропустите: Рамос рассказал о причинах перехода в "ПСЖ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Тиаго Силва прокомментировал поражение в финале Кубка Америки
-
"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"
-
Агент Дриусси высказался о будущем игрока
-
Шевченко высказался о своем будущем
-
Хвича высказался о своем будущем
-
Ван Гаал станет главным тренером сборной Нидерландов
-
Нагельсманн высказался о Федерико Кьезе
-
Ули Хенесс раскритиковал поведение английский фанатов
-
Дюпин высказался о переходе Лунева в "Байер"
-
Рамос рассказал о причинах перехода в "ПСЖ"
-
Линекер поздравил Месси с победой на Кубке Америки
-
Ди Мария прокомментировал победу в Кубке Америки
-
1
Роналдо прокомментировал победу Аргентины на Кубке Америки
-
Вендел поделился ожиданиями от финала Евро-2020
-
Оздоев высказался о шансах "Зенита" в Лиге чемпионов
-
Буффон высказался перед финалом Евро-2020
-
Агуэро выложил видео из раздевалки сборной Аргентины после победы в Кубке Америки (видео)
-
Роналдиньо назвал своего наследника в сборной Бразилии
-
Тухель попросил "Челси" купить Холанда
-
Коваленко близок к переходу из "Аталанты" в другой итальянский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20