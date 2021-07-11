Дюпин высказался о переходе Лунева в "Байер"

Теги байер леверкузенандрей луневюрий дюпин

Дюпин высказался о переходе Лунева в "Байер"Фото: инстаграм Дюпина/Автор неизвестен

Вратарь казанского "Рубина" и сборной России Юрий Дюпин в разговоре со "Спорт-Экспресс" переход Лунева в "Байер".

"Звонил Андрею, но он был занят медосмотром и так далее. Потом обменялись с ним голосовыми в WhatsApp. Поздравил его, сказал, что это большое дело. Мы посмотрели, наверное, лет 20 не было отечественных вратарей в хороших зарубежных лигах, в хороших командах. Пожелал Андрею удачи, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки. После начала тренировок договорились созвониться, интересно, как там устроен тренировочный процесс, как его ощущения. Я за Андрея очень сильно рад", — сказал Дюпин.

Напомним, что вчера леверкузенский "Байер" официально объявил о трансфере Лунева на правах свободного агента.
 
В прошедшем сезоне Лунев сыграл в 13 матчах, в которых пропустил 14 голов.
 
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