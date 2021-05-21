Дюпин высказался о вратарях сборной России

Фото: инстаграм Дюпина/Автор неизвестен

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин в "Коммент.Шоу" высказался о себе в сборной России.

Напомним, что Дюпин вышел в расширенный состав сборной России на Евро вместе с такими вратарями, как Андрей Лунев, Матвей Сафонов и Антон Шунин.

– Как ты свой статус в сборной определяешь? Мы для себя решили, что Шунин основной, дальше – Сафонов, ты и Лунев.

– Я не хочу никого обижать, но я лучший.

– (Смеется). Я как Деспот. Я всех уважаю, но я лучший. Посмотреть статистику достаточно, даже если последние два сезона взять.

Есть такой коэффициент xG – сколько должен был пропустить вратарь, даже не берется команда. Это чисто коэффициент, который указывает на игру вратаря, не команды. И если посмотреть за последние два сезона, там все будет понятно.

– Ты лучший по этим цифрам?

– Да. Это созданные стопроцентные моменты у ворот, которые должны стать голом. Там шкала определенная есть. Если вратарь должен был пропустить 30 голов за сезон, а пропустил 27 – это считается хороший вратарь.

Мне Викторович (Леонид Слуцкий) объяснял, он в этом разбирается. Если в плюс – это хороший вратарь. А если должен был пропустить 30, а пропустил 32 – то это уже похуже вратарь. А у меня, когда пришел Викторович, +8.

Я должен был пропустить 30 голов, а пропустил 22.

– Ты готов стать героем Евро?

– Я думаю, все видно в весенней части сезона в РПЛ.

– А ты был уверен, что тебя вызовут?

– Я же понимаю, как я провожу вот этот отрезок. Там без шансов, ну как?

– Это ты говоришь про игру в клубах. А у Черчесова в сборной есть совершенно другой взгляд.

– Это понятно. Но все равно есть же определенное количество людей. И ты смотришь, как ты проводишь этот отрезок сезона, а кто-то вообще не проводит.

Я был уверен, что вызовут на Евро, но не говорил, что буду основным.

– А если ты окажешься четвертым – и привет?

– Ничего страшного. Как я могу мнение Саламыча опровергать?

– Кто самый сильный российский вратарь сейчас?

– Не хочу никого обидеть. Мне нравилось, как в последнее время играл Сослан Джанаев, но он сломался, его не назовешь. Если Сослан не играет, тогда я, – сказал Дюпин.

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