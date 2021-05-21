Дюпин высказался о "Зените"
Фото: инстаграм Дюпина/Автор неизвестен
Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин в "Коммент.Шоу" рассказал, перешел бы он в "Зенит".
– Если звонок из "Зенита" – пойдешь?
– У меня контракт пока, они должны сначала решить с "Рубином". А вы как думаете, если "Зенит" сделает предложение, от этого нужно отказываться или нет? У нас в России. Я думаю, от таких предложений никто бы не отказался. Это реально шанс.
– Потому что денег больше?
– Нет. Это статус, Лига чемпионов, топ-клуб. Три года подряд чемпионы. Если тебе предоставляется возможность в самом лучшем клубе России на данный момент играть и играть на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов и везде – от этого не стоит отказываться.
– Более прямого намека "Зениту" еще не было. Но давай с Казанью сыграем в еврокубках красиво?
– Я только за. У меня еще на два года контракт в "Рубине", – сказал Дюпин.
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