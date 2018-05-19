Дюрица объявил об уходе из "Трабзонспора"

Теги трабзонспор

Дюрица объявил об уходе из "Трабзонспора"Бывший защитник "Локомотива" Ян Дюрица объявил об уходе из "Трабзонспора".

36-летний словак поблагодарил турецкий клуб, но не стал уточнять, где именно будет играть дальше.

"Трабзон, спасибо за все! Я и моя семья были рады находиться здесь",- написал Дюрица.

Дюрица перешел в "Трабзонспор" летом 2016 года на правах свободного агента. В этом сезоне в первенстве Турции слова сыграл 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Читайте: "Трабзонспор" могут возглавить два экс-игрока "Рубина" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
Полная таблица

топ-5 тегов