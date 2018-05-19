Бывший защитник "Локомотива" Ян Дюрица объявил об уходе из "Трабзонспора".

36-летний словак поблагодарил турецкий клуб, но не стал уточнять, где именно будет играть дальше.

"Трабзон, спасибо за все! Я и моя семья были рады находиться здесь",- написал Дюрица.

Дюрица перешел в "Трабзонспор" летом 2016 года на правах свободного агента. В этом сезоне в первенстве Турции слова сыграл 18 матчей и не отметился результативными действиями.

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