Дюрица: "У "Локомотива" - приличный состав, он станет чемпионом"

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Дюрица: "У "Локомотива" - приличный состав, он станет чемпионом"Бывший защитник московского "Локомотива" Ян Дюрица, ныне выступающий за турецкий "Трабзонспор", высказался о выступлениях "железнодорожников" в текущем сезоне.

"Я слежу за "Локо". Жаль, что команда проиграла "Атлетико", хотя, считаю, и показала неплохой футбол. Но нужно понимать, что "Атлетико" - топовый соперник. А в чемпионате России, думаю, "Локомотив" в итоге станет чемпионом. Видите, Семин вернулся, и "железнодорожники" заиграли. Плюс там - очень приличный состав", - цитирует 36-летнего бека СЭ.

Напомним, два форварда "Атлетико" пропустят матч с "Локомотивом". | soccernews.ru

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