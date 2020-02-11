ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за трансфер Головина в "Монако"

Директор ДЮСШ города Осинники Александр Ильс подтвердил начало работы над получением солидарных выплат от трансфера воспитанника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" летом 2018 года.

"Документы пришли в ДЮСШ Осинники в 2018 году. О том, что "Монако" должен выплатить нам какие-то деньги, мы сами, если честно, не знали. Головин в то время занимался у нашего тренера. Город маленький, всех юридических нюансов не знаем. Но зарегистрирован Саша был у нас. Вчера или позавчера мы направили запрос в РФС о выплатах за Александра Головина. Запрос был оформлен через федерацию футбола Кемеровской области", - сказал Ильс.

Головин числился в ДЮСШ Осинников с 2008 по 2012 год, за что учебному заведению полагается около 300 тысяч евро.

Ранее стало известно, что предыдущее руководство школы посчитало письмо от "Монако" розыгрышем и не ответило на него.

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