Дзадза может перейти в "Кальяри"

"Кальяри" проявляет интерес к итальянскому нападающему "Валенсии" Симоне Дзадзе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сардинийский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, что 26-летний Дзадза выступает за "Валенсию" с 2017 года, провел за клуб 19 матчей и забил 7 голов.

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