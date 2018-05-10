Дзадза может вернуться в Италию

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Дзадза может вернуться в Италию

"Валенсия" намерена продать форварда Симоне Дзадзу.

Как сообщает Football Italia, наставник "летучих мышей" Марселино более не нуждается в услугах игрока, так как считает, что для выступлений в Лиге Чемпионов команде нужен более мобильный нападающий.

Главным претендентом на Дзадзу является "Милан". Отмечается, что "Валенсия" готова продать игрока за 16 миллионов евро.

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