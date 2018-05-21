Дзадза не планирует покидать "Валенсию"

Форвард "Валенсии" Симоне Дзадза определился со своим будущим.

Как сообщает Goal.com, игрок продолжит выступать за испанский клуб. Напомним, что соглашение Дзадзы с "летучими мышами" рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне Дзадза провел 33 матча, в которых забил 13 голов.

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