Дзадза не сыграет против Швеции

Форвард "Валенсии" Симоне Дзадза не сыграет за сборную Италии в первом стыковом матче отбора ЧМ-2018 против Швеции.

Футболист получил травму колена и на поле не выйдет.

Первый матч Швеция – Италия пройдет сегодня, 10 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени. | http://soccernews.ru