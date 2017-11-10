Дзадза не сыграет против Швеции

Теги италияшвециясимоне дзадза

Дзадза не сыграет против ШвецииФорвард "Валенсии" Симоне Дзадза не сыграет за сборную Италии в первом стыковом матче отбора ЧМ-2018 против Швеции.

Футболист получил травму колена и на поле не выйдет.

Первый матч Швеция – Италия пройдет сегодня, 10 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.  | http://soccernews.ru

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