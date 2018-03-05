Дзадза повторил личный рекорд результативности

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Дзадза повторил личный рекорд результативности

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Валенсия" дома играет с "Бетисом" (2:0, второй тайм).

Второй мяч в этой встрече на счету итальянского нападающего "летучих мышей" Симоне Дзадзы.

Этот гол стал для 26-летнего Дзадза 11-м в этом сезоне в Ла Лиге.

Форвард повторил собственный рекорд результативности. Ранее он забил 11 голов в Серии А, в сезоне 2014/15, когда выступал за "Сассуоло".

Не пропустите: "Валенсия" - первая команда Ла Лиги в этом сезоне, в которой три игрока забили не менее 10 голов. | http://soccernews.ru

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