Дзадза признан лучшим игроком Примеры в сентябре

Форвард "Валенсии" Симоне Дзадза признан лучшим игроком Примеры по итогам сентября, сообщает официальный сайт турнира.

В течение прошлого месяца 26-летний итальянец сыграл 4 матча, в которых он отличился 4 голами.

Всего в этом сезоне на счету Дзадзы 8 игр и 7 забитых мячей.

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