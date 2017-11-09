Дзадза рискует пропустить матч с Швецией

Форвард "Валенсии" и сборной Италии Симоне Дзадза может не сыграть в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 против Швеции.

Как сообщает Football Italia, 26-летний нападающий не успевает восстановиться после травмы колена. Сейчас он не принимает участия в командных тренировках "Скуадры Адзурры".

Напомним, что первый матч между сборными Швеции и Италии состоится 10 ноября в Стокгольме.

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