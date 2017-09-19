Дзадза сделал хет-трик, "Валенсия" разгромила "Малагу"

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Дзадза сделал хет-трик, "Валенсия" разгромила "Малагу"

В рамках 5-го тура испанской Примеры "Валенсия" крупно обыграла "Малагу".

"Валенсия" – "Малага" 5:0

Голы: Санти Мина, 17 - 1:0, Дзадза, 55 - 2:0, Дзадза, 60 - 3:0, Дзадза, 63 - 4:0, Родриго, 86 - 5:0

"Валенсия": Нето, Габриэл, Тони Лато, Монтойя, Мурильо, Солер, Кондогбиа (Перейра, 65), Парехо (Максимович, 73), Гонсалу Гедеш, Санти Мина, Дзадза (Родриго, 67).

"Малага": Роберто, Эрнандес, Рикка, Мигель Анхель, Диего Гонсалес (Бесс, 70), Кузманович, Ролон (Онтиверос, 61), Ресио, Мула (Аньор, 61), Хони Родригес, Ролан.

Предупреждение: Рикка (83). | http://soccernews.ru

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