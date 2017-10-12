Дзадза: "Я не хотел бить тот чертов пенальти в ворота сборной Германии"

Теги италиясимоне дзадза

Дзадза: "Я не хотел бить тот чертов пенальти в ворота сборной Германии"

Нападающий сборной Италии Симоне Дзадза вспоминает о своем промахе в серии послематчевых пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2016 года против Германии. 

В итоге победу одержали немцы.

"Тот чертов пенальти был худшим моментом в моей карьере. Я не знал, как реагировать на критику и как защититься от негатива. Впрочем, все в прошлом. Я не просил возможность нанести тот удар. Я никогда не бил 11-метровые хорошо, но отлично реализовывал их на тренировках. Поэтому мне и дали шанс. Рано или поздно я реализую другой пенальти", - цитирует Дзадзу Football Italia.

Видео: Неудачный удар Дзадзы

Не пропустите: Колумбия и Перу сыграли "договорняк"?. | http://soccernews.ru

комментарии
Flamenco

ты больной на голову

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 7 21
2 Ювентус 7 19
3 Интер Милан 7 19
4 Лацио 7 16
5 Рома 6 15
6 Торино 7 12
7 Милан 7 12
8 Сампдория 6 11
9 Кьево 7 11
10 Болонья 7 11
11 Аталанта 7 9
12 Фиорентина 7 7
13 Удинезе 7 6
14 Кальяри 7 6
15 СПАЛ 7 5
16 Кротоне 7 5
17 Сассуоло 7 4
18 Хеллас Верона 7 3
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов