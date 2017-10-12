Дзадза: "Я не хотел бить тот чертов пенальти в ворота сборной Германии"

Нападающий сборной Италии Симоне Дзадза вспоминает о своем промахе в серии послематчевых пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2016 года против Германии.

В итоге победу одержали немцы.

"Тот чертов пенальти был худшим моментом в моей карьере. Я не знал, как реагировать на критику и как защититься от негатива. Впрочем, все в прошлом. Я не просил возможность нанести тот удар. Я никогда не бил 11-метровые хорошо, но отлично реализовывал их на тренировках. Поэтому мне и дали шанс. Рано или поздно я реализую другой пенальти", - цитирует Дзадзу Football Italia.

Видео: Неудачный удар Дзадзы.

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