Дзагоев - 7-й игрок ЦСКА, сыгравший в 250 матчах РПЛ

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев провел в составе московского клуба юбилейный матч.

Вчера, 3 октября, "армейцы" обыграли "Урал" со счетом 2:0.

Для Дзагоева этот матч стал 250-м в футболке ЦСКА. Он стал 7-м футболистом в истории московского клуба, кому покорился данный рубеж.

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