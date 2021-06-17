Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

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Переговоры между ЦСКА и полузащитником Аланом Дзагоевым о новом соглашении проходят успешно.

По информации Sport24, стороны близки к договорённости о продлении контракта, истекающего 30 июня.

Ожидается, что хавбек, которому сегодня исполнился 31 год, полетит с командой на сборы в Австрию.

В минувшем сезоне Дзагоев сыграл за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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