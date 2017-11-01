Дзагоев близок к рекорду России в Лиге Чемпионов

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вскоре может стать рекордсменом своей страны в Лиге Чемпионов.

27-летний хавбек вышел на второе место по числу мячей в этом турнире среди российских футболистов. Вчера Дзагоев в матче с "Базелем" (2:1) забил свой 7-й гол в турнире.

Первое место занимает экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов, у которого на один мяч больше. | http://soccernews.ru