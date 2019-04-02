Дзагоев близок к уходу из ЦСКА

Теги цска москваалан дзагоев

Дзагоев близок к уходу из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, скорее всего, сменит команду по окончании текущего сезона.

Как сообщает Sport Inside, 28-летний футболист не сумел договориться с клубом о продлении контракта, который истекает в июне.

По информации источника, армейцы предложили хавбеку новое соглашение со значительным сокращением зарплаты, что категорически не устроило игрока.

Сейчас Дзагоев, который выступает за ЦСКА с 2008 года, восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

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