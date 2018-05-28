Дзагоев: "Бразилия - космос, с остальными можно играть"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал, игра кого из соперников его команды произвела на него наибольшее впечатление.

"К кому из осенних и весенних топ-соперников сборной России применим эпитет Слуцкого "космос"? Мне Бразилия показалась "космосом". С остальными можно играть", - приводит слова 27-летнего хавбека Чемпионат.

Бразильцам сборная России в товарищеском матче, состоявшемся 23-го марта этого года, уступила со счетом 0:3.

Напомним, РФС показал, как сборная России смотрела финал Лиги Чемпионов. | soccernews.ru