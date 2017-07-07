Дзагоев: "Было тоскливо, когда я узнал, что Тошич уходит"

Теги цска москвазоран тошичалан дзагоев

Дзагоев: "Было тоскливо, когда я узнал, что Тошич уходит"Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев обратился к Зорану Тошичу, который этим летом ушел из команды.

Хавбек сборной России надеется на то, что еще встретится с сербом.

"Брат, так сложилось, что наши пути разошлись. Но я надеюсь, что ты к нам будешь приезжать, будешь навещать нас. Было тоскливо, когда я узнал, что ты уходишь. Мы много лет провели вместе, многое выиграли. Были вместе и в беде, и в радости, многое пережили. Главное, чтобы у тебя было крепкое здоровье, чтобы в семье было все хорошо. Думаю, в футболе у тебя будет все хорошо. Ждем тебя, всегда будем рады видеть", - сказал он. 

Читайте: Бабаев: "Уход Тошича из ЦСКА это обоюдное решение" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов