Дзагоев: "Было тоскливо, когда я узнал, что Тошич уходит"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев обратился к Зорану Тошичу, который этим летом ушел из команды.

Хавбек сборной России надеется на то, что еще встретится с сербом.

"Брат, так сложилось, что наши пути разошлись. Но я надеюсь, что ты к нам будешь приезжать, будешь навещать нас. Было тоскливо, когда я узнал, что ты уходишь. Мы много лет провели вместе, многое выиграли. Были вместе и в беде, и в радости, многое пережили. Главное, чтобы у тебя было крепкое здоровье, чтобы в семье было все хорошо. Думаю, в футболе у тебя будет все хорошо. Ждем тебя, всегда будем рады видеть", - сказал он.

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