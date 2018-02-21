Дзагоев: "ЦСКА чего-то не хватает, последнего паса, удара"

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Дзагоев: "ЦСКА чего-то не хватает, последнего паса, удара"
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0).

"Тяжелый матч. В конце встречи была нервозность. Нужно исполнять свои моменты, у нас их было предостаточно во втором тайме. Чего-то не хватает нам, последнего паса, удара. Но хорошо, что выиграли. Повлияла ли погода на ход матча? Да. Тяжело играть. Ноги забились, мяч плохо ходит. Тяжело играть при такой погоде.

Мне немного не хватает взаимодействия с Мусой. Не то, чтобы недопонимания, но не хватает струны какой-то. Думаю, наработаем", – сказал Дзагоев в эфире телеканала "Матч ТВ".

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