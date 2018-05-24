Дзагоев: "ЦСКА добился сверхмаксимума в завершившемся сезоне"

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Дзагоев: "ЦСКА добился сверхмаксимума в завершившемся сезоне"Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал оценку выступлению своей команды в завершившемся сезоне.

"Можно ли серебро ЦСКА в этом сезоне считать за золото? Можно, учитывая и тяжелые матчи, и нашу небольшую обойму. Второе место и четвертьфинал Лиги Европы - это максимум того, что мог достичь ЦСКА в этом сезоне. Даже сверх максимума", - цитирует 27-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Дзагоев назвал главного соперника сборной России за победу в группе на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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