Дзагоев: "ЦСКА должны бояться!"

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев порассуждал о целях своей команды на текущий сезон.

"Как я уже говорил, у меня в сознании одна цель - первое место. Если будем думать, что вторая строчка тоже станет успехом, только потеряем. Стремиться мы всегда должны к золоту. Да, сейчас можно подумать и о втором месте. Учитывая ситуацию - большой отрыв и стабильную игру "Зенита" - было бы неплохо попасть в Лигу Чемпионов. Но если зациклимся на этом, нас перестанут бояться. А ЦСКА должны бояться!" - сказал Дзагоев.

По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.

Что касается Дзагоева, то 29-летний полузащитник из-за травмы сыграл в этом сезоне всего 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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