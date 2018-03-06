Дзагоев: "ЦСКА может пройти "Лион"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что его команда может одолеть "Лион" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Я немного знаю о "Лионе". Я помню, когда за них играли Жуниньо, Бензема и Рибери, если не ошибаюсь. В то время я знал о "Лионе" больше. Я смотрел их последний матч с "Сент-Этьеном" (1:1). Я слышал, что они хотят дойти до финала Лиги Европы, который пройдет на их стадионе.

Что касается нас, то мы хорошо начали сезон и хотим продолжить в том же духе. Для нас важно избегать травм, так как у нас не очень длинная скамейка. Любая потеря может сказаться на результате. Впрочем я верю, что ЦСКА может пройти "Лион", - приводит слова Дзагоева официальный сайт УЕФА.

Матч ЦСКА - "Лион" состоится 6 марта.

Не пропустите: Лидер "Лиона" не сыграет с ЦСКА. | http://soccernews.ru