Дзагоев: "ЦСКА сейчас на подъеме, может и дальше пойдет у нас в Лиге Европы?"
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над "Лионом" (3:2), которая позволила его команде выйти в четвертьфинал Лиги Европы.
"После победы над "Лионом" были невероятные эмоции! На моей памяти таких матчей было три – с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов, когда мы сыграли 3:3 на выезде, со "Спортингом", когда выиграли дома 3:1, и этот, с "Лионом". Я бы даже сказал, что этот матч был самый сумасшедший по эмоциям. Когда сил уже не было, откуда-то они брались. Мы выжали из себя всё, что возможно.
В чем ЦСКА превзошёл соперника? В желании, самоотдаче. Каждый выжал из себя все, что мог – такие морально-волевые качества включились у каждого игрока! После первого тайма мы зашли в раздевалку, Набабкин спрашивает: "Ну, как ощущения?" Отвечаю: "Вроде ничего, а у тебя?" А он: "Что-то устал". А я смотрю, во втором тайме он как начал бегать – видно по нему было, что он свежий. И все остальные также. На второй тайм мы вышли, и первые 15-20 минут отыграли в таком ритме! Скорости не то что не снизили, а только увеличили.
Сколько лет прошло, сколько матчей мы вытаскивали – просто так это не происходит. У команды сумасшедший характер! Вот и все. С маленькой скамейкой и не самым оптимальным за последние годы составом мы вошли в восьмёрку сильнейших клубов Лиги Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала? Понятно, что в восьмерке только сильные команды остались. И "Лион" тоже был сильным соперником. Нам достался "Арсенал", но что делать? Самое главное, чтобы силы были, и эмоции остались. Команда сейчас на подъёме, мы вытащили такой матч – может, и дальше пойдёт у нас? Посмотрим", - приводит слова Дзагоева его личный официальный сайт.
Не пропустите: Газзаев оценил шансы ЦСКА в противостоянии с "Арсеналом". | http://soccernews.ru
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